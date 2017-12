Djokovic, allenamento in... famiglia

7 dicembre 2017

Dopo un 2017 da dimenticare, chiuso a Wimbledon per un problema al gomito destro, Novak Djokovic, sceso al numero 12 al mondo, vuole riscattarsi nel 2018. Il tennista serbo si sta allenando duramente per tornare al top, ma non trascura la famiglia. Eccolo in questo video mentre si allena con suo figlio, il piccolo Stefan. Un'esercizio davvero particolare...