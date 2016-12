Coppa Davis, spareggio: l'Italia pesca la Russia Dal 18 al 20 settembre gli azzurri chiamati a vincere per restare nel World Group

21 luglio 2015

Sarà la Russia l'avversaria che l'Italia affronterà in trasferta nello spareggio per restare nel World Group della Coppa Davis in programma dal 18 al 20 settembre. Questo l'esito del sorteggio svoltosi oggi a Londra. "E' un sorteggio duro - ha commentato il capitano azzurro Corrado Barazzutti - dovremo fare molta attenzione perché giocheremo fuori casa. Ad ogni modo ci faremo trovare preparati".

L'undicesimo posto degli azzurri nell'ultimo ranking pubblicato dall'Itf ha permesso all'Italia di fare parte del seeding e quindi di evitare squadre temibili come Svizzera o Repubblica Ceca (le altre teste di serie sono Usa, Giappone, Germania, Croazia e Slovacchia). Nel bilancio dei precedenti tra Italia e Russia gli azzurri sono avanti per 4-1: l'ultima sfida si è giocata al Foro Italico nel 1996 (primo turno World Group) con il successo dell'Italia per 3-2, grazie alla vittoria di Furlan nel singolare decisivo contro Chesnokov.

Nella storia della Davis la Russia ha vinto due trofei, nel 2002 e nel 2006, ed in altre tre occasioni è arrivata in finale: nel 1994, nel 1996 e nel 2007 (fino al 1991 i giocatori russi hanno gareggiato sotto la bandiera dell'URSS e nel 1992 sotto quella della CIS). Il tennista russo con il ranking migliore è Teimuraz Gabashvili (n. 50 Atp) mentre l'altro top 100 è il veterano Mikhail Youzhny, ex top ten attualmente numero 90 della classifica mondiale: poi ci sono Andrey Kuznetsov (n. 122), Evgeny Donskoy (n. 176) e soprattutto il 17enne Andrey Rublev (n. 190), che nel singolare decisivo per l'accesso ai play-off contro la Spagna ha battuto in tre set Andujar.

