Coppa Davis, primo turno - Fognini batte Daniel, Seppi perde: Italia-Giappone 1-1

2 febbraio 2018

Una gioia e una delusione: si chiude in pareggio il bilancio della prima giornata del primo turno di Coppa Davis , con Italia e Giappone sull'1-1 . A Morioka il primo sorriso azzurro l'aveva regalato Fabio Fognini , capace di battere non senza faticare Taro Daniel: 6-4 3-6 4-6 6-3 6-2 in quasi quattro ore di gioco. Poi il ko inaspettato di Andreas Seppi , piegato al tie-break del quinto set da Yuichi Sugita: 4-6 6-2 6-4 4-6 7-6 (1).

FOGNINI: "CONTAVA VINCERE"

"Partita brutta ma non importa: ho portato a casa il primo punto ed era quello che volevo", ha commentato a caldo Fognini al sito della Federtennis. "Negli ultimi due giorni ho avuto un problema alla spalla - ha rivelato l'azzurro - con il dottore siamo riusciti a sistemarlo ma durante la partita il dolore si e' fatto vivo di nuovo. Ad un certo punto mi sono innervosito ma continuavo a ripetere a Corrado che ce l'avrei messa tutta e se perdevo l'avrei fatto lottando". "È stata davvero una brutta partita, ne sono consapevole: sicuramente la piu' brutta di quest'anno. Ma non ho più nulla da dimostrare - ha proseguito - quello che sto facendo lo sto facendo per me e perché amo questo sport". "Ci tenevo a conquistare questo punto perché volevo che Andreas entrasse in campo un po' più tranquillo: meglio 1-0 sopra che 1-0 sotto….", ha concluso Fognini.