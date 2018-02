Coppa Davis, primo turno: Fognini batte Daniel, Italia-Giappone 1-0

2 febbraio 2018

Con fatica, tanta e troppa, ma l'Italia porta a casa il primo punto contro il Giappone. Nel primo turno di Coppa Davis, a Morioka, Fabio Fognini ha la meglio di Taro Daniel dopo un incontro che si era complicato e poi rimesso in piedi: 6-4 3-6 4-6 6-3 6-2 in quasi quattro ore di gioco. Ora è il turno di Andreas Seppi, impegnato nell'altro singolare contro Yuichi Sugita.

"Partita brutta ma non importa: ho portato a casa il primo punto ed era quello che volevo", ha commentato a caldo Fognini al sito della Federtennis. "Negli ultimi due giorni ho avuto un problema alla spalla - ha rivelato l'azzurro - con il dottore siamo riusciti a sistemarlo ma durante la partita il dolore si e' fatto vivo di nuovo. Ad un certo punto mi sono innervosito ma continuavo a ripetere a Corrado che ce l'avrei messa tutta e se perdevo l'avrei fatto lottando". "È stata davvero una brutta partita, ne sono consapevole: sicuramente la piu' brutta di quest'anno. Ma non ho più nulla da dimostrare - ha proseguito - quello che sto facendo lo sto facendo per me e perché amo questo sport". "Ci tenevo a conquistare questo punto perché volevo che Andreas entrasse in campo un po' più tranquillo: meglio 1-0 sopra che 1-0 sotto….", ha concluso Fognini.