Coppa Davis: Nadal da record, 23 match vinti di fila

6 aprile 2018

Rientro in campo con record per Rafa Nadal. Il tennista maiorchino, fresco numero 1 al mondo ai danni di Roger Federer, ha battuto in tre agevoli set (6-2, 6-2, 6-3) il tedesco Phillip Kohlschreiber, conquistando la vittoria numero 23 di fila in Coppa Davis tra singolare e doppio e regalando l'1-1 alla sua Spagna contro la Germania. L'ultima sconfitta nel 2005 in doppio contro il duo italiano Galimberti-Bracciali.

Al rientro dopo due mesi e mezzo, Nadal non ha sbagliato sulla tanto amata terra rossa. A Valencia il maiorchino, chiamato a rimediare la sconfitta di Ferrer con Zverev, non ha lasciato scampo al povero Kohlschreiber, demolito in 2 ore e 33' di gioco. Per Rafa è la vittoria numero 27 in Coppa Davis (22 in singolare e 5 in doppio). L'ultima sconfitta risale alla sfida contro l'Italia nel 2005 quando, in coppia con l'amico Feliciano Lopez, perse in cinque set contro il duo Galimberti-Bracciali. L'unico ko in singolare, invece, risale al 2004, al debutto quando nel primo turno contro la Repubblica Ceca perse 7-6, 6-3, 7-6 contro Jiri Novak.