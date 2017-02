Coppa Davis: Lorenzi più Seppi, 2-0 Italia Gli azzurri aprono al meglio il confronto sul campo dell'Argentina nel primo turno del World Group 2017

3 febbraio 2017

L'Italia parte come meglio non avrebbe potuto e chiude la prima giornata in vantaggio 2-0 sull'Argentina campione in carica nello scontro valido per il primo turno del World Group 2017 di Coppa Davis. Nel primo match sul campo i terra rossa di Buenos Aires Paolo Lorenzi supera 6-3, 6-3, 6-3 Guido Pella mentre Andreas Seppi, in campo al posto di Fabio Fognini, batte 6-1, 6-2, 1-6, 7-6 Carlos Berlocq. Sabato il doppio, domenica due singolari.

Inizio migliore non poteva esserci per l'Italia del capitano Corrado Barazzutti che si aggiudica il primo singolare nel confronto in casa dell'Argentina nel primo turno del World Group 2017. I sudamericani detentori della Coppa Davis, senza Juan Martin Del Potro e Federico Delbonis, eroi nella conquista dell'insalatiera 2016, scendono in campo con Guido Pella e il numero 84 del mondo deve alzare bandiera bianca contro un ottimo Paolo Lorenzi.



Il tennista romano ma residente a Siena nel primo set fa il break per salire 4-2 e poi chiude 6-3 dopo un serrato testa a testa, con Pella che salva tre set point sul 5-2. Nel secondo set Lorenzi strappa subito la battuta a Pella, centra un altro break sul 5-2 poi, dopo che l'argentino si riprende il servizio, l'azzurro chiude il discorso 6-3 ancora sulla battuta dell'avversario. Musica simile nel terzo set, con Lorenzi a condurre e a salire 4-2 dopo tre break consecutivi, poi, dopo che Pella salva un match point, l'azzurro chiude nuovamente 6-3 tenendo a zero l'avversario.

ANCHE SEPPI NON SBAGLIA Dopo la vittoria di Lorenzi nel primo singolare, sul campo in terra rossa del Parque Sarmiento di Buenos Aires tocca ad Andreas Seppi, promosso al posto di Fabio Fognini, bloccato dalla gastrointerite. L'altoatesino si trova davanti Carlos Berlocq, il numero uno di questa Argentina priva di Del Potro e Delbonis, eroi della Coppa Davis vista qualche mese fa. Seppi inizia molte bene il match e, dopo l'1-1 iniziale, infila 5 game consecutivi e chiude 6-1 il primo set.



Anche il secondo set vede un predominio dell'azzurro: break per salire 2-0 e battuta strappata a zero nell'ottavo game per il 6-2. Nel terzo parziale arriva l'attesa reazione di Berlocq che, spinto dal pubblico e dal tifo di Diego Armando Maradona, ha vita facile e si impone 6-1. Nel quarto set, smaltito il passaggio a vuoto, Seppi si rimette a giocare come sa e centra due break consecutivi per portarsi sul 5-2. Lì l'azzurro serve per il match ma incappa in un blackout e Berlocq ne approfitta per ribaltare la gara: 4 game filati e vantaggio 6-5. Il set arriva quindi al tie break, Seppi parte bene e, dopo essersi visto annullare tre match point, chiude il discorso 8-6 dopo una sfida di tre ore.

