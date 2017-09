Coppa Davis, la finale è tra Francia e Belgio

18 settembre 2017

Saranno Francia e Belgio a contendersi la Coppa Davis 2017 nella finale che si disputerà dal 24 al 26 novembre in Francia: i transalpini dovranno decidere se giocare a Lille, dove hanno trionfato in semifinale o spostarsi nella zona di Parigi. Per la squadra di Noah sarà la 18ma finale e ora avrà la possibilità di giocarsi, in casa, la chance di vincere la decima insalatiera d’argento.

Il Belgio, invece, torna a giocare una finale a due anni di distanza da quella persa contro la Gran Bretagna e il sogno è quello di conquistare la prima Coppa Davis della sua storia: i belgi hanno disputato due finali, una nel 1904, e le hanno perse entrambe.



A Lille i francesi hanno sconfitto 3-1 la Serbia che non aveva in panchina il suo giocatore migliore, Novak Djokovic, a causa di un infortunio che lo ha costretto a ritirarsi per tutto il 2017. Il punto decisivo l’ha ottenuto Tsonga che ha vinto contro Dusan Lajovic 2-6 6-2 7-6 6-2. A Bruxelles, invece, la sfida tra Belgio e Australia si è decisa al quinto incontro: Davin Goffin ha battuto in rimonta Nick Kyrgios per 6-76-4 6-4 6-4, ma a decidere la sfida è stato Steve Darcis che ha superato Thompson 6-4 7-5 6-2.



L’Argentina è retrocessa: i campioni in carica, sono stati eliminati dal Kazakistan per 3-1, il match decisivo è stato vinto da Mikhail Kukushkin che ha battuto Diego Schwartzman 6-4 6-4 7-6.