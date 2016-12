Coppa Davis: l'Italia pesca la Svizzera di Federer

24 settembre 2015

Il sorteggio del primo turno del World Group di Coppa Davis , effettuato a Santiago del Cile, ha regalato all' Italia la Svizzera . La sfida si giocherà nel nostro paese dal 4 al 6 marzo, la sede è ancora da stabilire, mentre la superficie sarà probabilmente la terra rossa. In dubbio la presenza di Roger Federer e Stan Wawrinka, visto che si giocherà alla vigilia di Indian Wells, importante Master1000 sul cemento Usa.

L'urna cilena poteva essere un po' più benevola, ma a dare una mano all'Italtennis ci pensa il calendario Atp. Il primo turno, infatti, si giocherà alla vigilia dell'importante torneo di Indian Wells sul cemento americano e già l'anno scorso contro il Belgio Federer e Wawrinka hanno disertato l'appuntamento. In più l'Italia sceglierà presumibilmente la terra rossa, che richiede un po' di tempo per l'adattamento. E nel pieno dei tornei statunitensi, il numero 2 e 4 al mondo potrebbero rinunciare. Male per lo spettacolo, ma molto bene per il nostro movimento, visto che le probabilità di passare il turno schizzerebbero alle stelle.



Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità: 3-3, ma gli elvetici hanno vinto gli ultimi tre precedenti (1999, 2009 e la semifinale del 2014).