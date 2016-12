Coppa Davis: l'Argentina fa la storia, è il suo primo trionfo

27 novembre 2016

Storica impresa dell'Argentina che a Zagabria batte 3-2 la Croazia e vince per la prima volta la Coppa Davis . A firmare il punto decisivo è Delbonis che batte in tre set Karlovic completando una rimonta iniziata nel pomeriggio grazie a D el Potro, capace di stendere Cilic in cinque set dopo avere perso i primi due. Festa grande anche sugli spalti dove la torcida argentina, trascinata da uno scatenato Maradona , si gode un momento atteso da una vita.

L'Argentina scrive, finalmente, la storia. Dopo quattro finali perse (contro gli Stati Uniti nel 1981, con la Russia nel 2006 e con la Spagna nel 2008 e 2011) la squadra capitanata da Daniel Orsanic si prende la rivincita iscrivendo per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro. A crollare sul veloce indoor dell'Arena Zagreb di Zagabria - sfiancato dalla fatica e dalla gioia - è Federico Delbonis dopo un diritto sbagliato di Karlovic: l'argentino, eroe di giornata insieme a Juan Martin Del Potro, si impone in tre set sul croato col punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 trasformando in realtà il sogno di mettere in bacheca la prima Insalatiera d'Argento. Un trionfo meritatissimo anche per il cammino trionfale fino a Zagabria: dopo avere battuto in trasferta Polonia e Italia rispettivamente al primo turno e ai quarti di finale, l'Argentina - prima Nazionale sudamericana a vincere la Davis - aveva estromesso la Gran Bretagna di Andy Murray vincendo 3-2 a Glasgow.



La domenica da sogno dell'Argentina, cominciata con la Croazia avanti 2-1 dopo i primi due singolari di venerdì e il doppio di sabato, ha anche il nome dell'eroico Juan Martin Del Potro, capace di ristabilire la parità nel punteggio grazie a una straordinaria rimonta ai danni di Marin Cilic: l'argentino, medaglia d'argento ai Giochi di Rio 2016, si era imposto 6-7, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3 dopo una battaglia durata 4 ore e 53 minuti. Ed è stata questa la partita che ha segnato la svolta anche nel tifo sugli spalti dell'Arena Zagreb con la nutritissima torcida albiceleste - capeggiata da Diego Armando Maradona – capace di sovrastare il pubblico di casa con un tifo da stadio. Nell'albo d'oro della Coppa Davis l'Argentina succede alla Gran Bretagna che lo scorso anno si era imposta 3-1 sul Belgio.