Coppa Davis: Italia-Russia sull'1-1

18 settembre 2015

L'Italia è sull'1-1 nello spareggio contro la Russia per restare nel World Group di Coppa Davis. Nel primo singolare, sul cemento indoor della Bajkal Aren a, Simone Bolelli ha perso nettamente in tre set 7-6, 6-1, 6-3 contro Teymuraz Gabashvili . Il bolognese ha tenuto fino al tie break del primo set, poi è crollato sotto i colpi dell'avversario. Nel secondo singolare Fabio Fognini ha ristabilito la parità battendo Andrey Rublev 7-6, 6-2, 6-2.

Un riscatto quindi grazie a Fognini che in meno di due ore ha liquidato in tre set 7-6, 6-2, 6-2 Rublev, contro cui aveva vinto nell'unico precedente risalente addirittura al 2005. Il ligure aveva iniziato forte volando sul 5-2 ma si era fatto agguantare sul 5-5 e si è salvato al tie break; nel secondo e nel terzo set Fognini controlla e sfrutta al meglio il nervosismo del moscovita, protagonista di lunghi passaggi a vuoto.



"Sono contento perché ho giocato bene, anche se nel primo set mi sono complicato un po' la vita. Non era facile contro un avversario potenzialmente molto forte. Sono un po' stanco adesso ma è la tensione. Era un punto importante da vincere a tutti i costi e ci sono riuscito con una bella prestazione", ha raccontato Fognini. Sabato, dalle 8 ora italiana, il doppio tra Evgeny Donskoy e Konstantin Kravchuk contro Paolo Lorenzi e Andreas Seppi. Domenica gli ultimi due singolari: Gabashvili-Fognini e Rublev-Bolelli.