Coppa Davis, Italia in ansia per Fognini

4 aprile 2017

L'Italia è a Charleroi dove da venerdì affronta il Belgio nei quarti di finale di Coppa Davis. E a tenere sulle spine il capitano Barazzutti è Fabio Fognini. L'azzurro è ancora in forse per il riacutizzarsi dei problemi, a un polso e a un piede, accusati durante il torneo di Miami. "Stiamo aspettando notizie da Fabio - ha spiegato Barazzutti - per capire se potrà raggiungerci o meno. Se non ce la fa schiereremo nel quartetto Alessandro Giannessi.