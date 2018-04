Coppa Davis: Italia eliminata, Francia in semifinale

8 aprile 2018

Serviva almeno la prima impresa nell’ultima giornata di sfide per sperare prima e provarci poi. Niente da fare per l’Italia che saluta la Coppa Davis, eliminata dalla Francia che conquista il punto del 3-1 decisivo nella prima sfida dell’ultima giornata di gare. Il primo set vede Fabio Fognini, numero 20 del ranking Atp, affrontare Lucas Pouille (numero 11) a viso aperto ed avere la meglio con un 6-2 in 38 minuti strappando ben due volte il servizio al transalpino che non riesce ad entrare in partita come fa, invece, nel secondo set quando comincia ad ingranare con il servizio per chiudere 6-1 in 31 minuti e pareggiare il conto. Il terzo set è quello decisamente più combattuto, con Fognini che strappa il primo servizio di Pouille per poi portarsi sul 3-0, prima della rimonta del francese che va sul 3-3. Fognini prova ad allungare ancora ma dopo aver sprecato ben tre set point, il verdetto va rinviato al tie break. Nel momento decisivo Fognini sbaglia due diritti e Puoille chiude il 7-3 per aggiudicarsi il terzo set e portare in vantaggio la Francia nella partita. Si va così al quarto set con Fabio Fognini che prova una timida reazione ma il francese annulla una palla break, detta le regole del match e chiude l’ultimo set 6-3.