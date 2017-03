Coppa Davis, i convocati dell'Italia per il Belgio

28 marzo 2017

Corrado Barazzutti ha scelto la squadra che sfiderà il Belgio in Coppa Davis. Per la sfida valida per i quarti di finale del World Group 2017, in programma dal 7 al 9 aprile a Charleroi, il capitano dell'Italia ha convocato Bolelli, Fognini, Lorenzi ed Seppi. Il primo singolarista sarà Fognini, per il secondo in ballottaggio Seppi e Lorenzi, con l'altoatesino più adatto alla superficie veloce. Per il doppio Barazzutti si affiderà a Fognini-Bolelli.