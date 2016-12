Coppa Davis: Gabashvili-Bolelli apre Russia-Italia

17 settembre 2015

Da venerdì a domenica alla Bajkal Arena sul veloce indoor della città siberiana, l'Italia sfida la Russia nello spareggio per restare nel World Group di Coppa Davis nel 2016 . Gli azzurri di Barazzutti, dopo la sconfitta al primo turno contro il Kazakistan dello scorso marzo, devono dare una grande risposta contro una formazione battuta 4 volte in 5 occasioni (l'ultima 19 anni fa) e che manca dal gruppo mondiale dal 2012.

Venerdì alle 9, ora italiana, apre il programma la sfida tra Simone Bolelli e Teymuraz Gabashvili mentre a seguire tocca a Fabio Fognini vedersela con Andrey Rublev. Bolelli ha vinto 2 dei 3 precedenti con Gabashvili mentre Fognini ha giocato e vinto l'unico match con Rublev, risalente addirittura al 2005. Sabato, sempre dalle 9, tocca al doppio: il ct Barazzutti dovrebbe mandare in campo Seppi e Lorenzi contro il tandem formato da Evgeny Donskoy e Konstantin Kravchuk. Domenica invece, dalle 8, gli ultimi due singolari, Fognini-Gabashvili e Bolelli-Rublev. L'Italia è nel World Group di Coppa Davis dal 2011 e, dopo aver perso la semifinale lo scorso anno, è chiamata a vincere contro la Russia per restare in Serie A.