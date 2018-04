Coppa Davis: Fognini rialza l'Italia, con la Francia è 1-1 Nei quarti a Genova Seppi sconfitto 3-2 da Pouille, poi Fognini batte 3-1 Chardy e ristabilisce la parità

6 aprile 2018

Si conclude sull'1-1 la prima giornata di sfide tra Italia e Francia per i quarti di finale di Coppa Davis. Sulla terra rossa di Genova, Seppi è stato sconfitto nella prima sfida da Pouille, numero 11 del ranking, chiudendo sul 3-2 (3-6, 2-6, 6-4, 6-3, 1-6). Nel pomeriggio è arrivato per gli azzurri il punto del pareggio di Fognini che ha battuto 3-1 Chardy (6-7, 6-2, 6-2, 6-3) riportando l'Italia in corsa per le semifinali.

SEPPI-POUILLE 2-3 Sulla terra rossa del circolo Valletta Cambiaso va in scena il primo confronto tra Seppi e Pouille. L'Italia è reduce dalla vittoria sul Giappone agli ottavi, la Francia numero 1 nel ranking delle nazioni si è qualificata superando l'Olanda. Seppi era fermo da febbraio per un infortunio all'anca, le conseguenze si vedono forse solo dalla metà del primo set: Pouille prova a fare la partita e strappa il primo game solo ai vantaggi, Seppi replica senza concedere break fino al 3-3, ma dopo sembra arrivare un completo black out. La chiusura di set è a senso unico con il francese che passa 6-3 giocando molto da fondo campo e senza mai rischiare troppo.

Nel secondo set l'impatto di Seppi è assolutamente da dimenticare, Pouille non se lo fa ripetere due volte e porta a casa sette game consecutivi. L'azzurro reagisce nel suo terzo turno di battuta portandosi sul 4-1, il francese replica subito e Seppi riesce a strappare solo un altro game prima di arrendersi anche nel secondo set con un 6-2 finale.

Pouille inizia a concedere qualcosa e nel suo secondo servizio del terzo set arriva anche il primo break della partita di Seppi. L'azzurro ha un moto d'orgoglio dando vita a una lenta rimonta che si concretizza nel decimo game, quando il francese con un doppio fallo gli spiana la strada al secondo break che vale il 6-4 del terzo set per il complessivo 2-1.

Seppi sembra rinato, non concede tregua a Pouille e la storia della partita cambia radicalmente: il francese è alle corde e fatica a trovare la reazione, i primi tre giochi sono dell'azzurro che forte del vantaggio arriva senza troppi problemi a chiudere il quarto set sul 6-3.

Seppi però incappa in un nuovo black out e per il francese la strada è tutta in discesa nell'ultimo set: un netto 6-1 non lascia scampo all'azzurro, Pouille scaccia i fantasmi e porta a casa la vittoria nel quinto set.





FOGNINI-CHARDY 3-1 Sempre sulla terra rossa è andato in scena il secondo confronto della giornata tra Fabio Fognini e Jeremy Chardy, con l'azzurro chiamato a riscattare la sconfitta di Seppi nel primo match, contro Pouille, per portare la serie in parità. Fognini (numero 20 del ranking Atp) contro Chardy (numero 80) e il primo set è una vera e propria battaglia con l'italiano che si è ritrovato a rincorrere per buona parte, una volta sotto addirittura 5-2, riuscendo a recuperare per poi cedere al francese 8-6 al tie break per un primo set chiuso sul 7-6 in un'ora e 13 minuti. Nel secondo set arriva il riscatto di Fognini che prima perde subito il servizio per andare sotto 2-0, poi conquista sei game di fila lasciando le briciole all'avversario per chiudere 6-2 in 36 minuti di partita per ristabilire la parità nei parziali. Si va al terzo set e con un po' di sofferenza in più, nonostante lo stesso risultato del secondo set, Fognini riesce a vincere ancora portandosi 2-1 e ribaltando lo svantaggio iniziale strappando il servizio all'avversario sul due pari per poi infilare una serie di quattro game di fila e chiudere il conto dopo un set durato 54 minuti. Nel quarto parziale (durato 48') l'italiano chiude i conti con un 6-3 che vale il punto del pareggio per l'Italia nella prima giornata di sfide contro la Francia nei quarti di finale di Coppa Davis.

BARAZZUTTI: "SPERAVO IN UN RISULTATO MIGLIORE" "Ho sperato anche in un risultato migliore ma il punteggio ci sta". Così il capitano della squadra italiana di Davis Corrado Barazzutti ha commentato i due match della prima giornata dei quarti di Coppa Davis contro la Francia. "Peccato per Andreas (Seppi ndr) - ha aggiunto Barazzutti - perché aveva rimontato due set e stava giocando bene nel quinto".



Sui battibecchi tra Fognini e Chardy, Barazzutti spiega: "tra loro c'è un po' di astio ma niente di particolare, alla fine si sono anche abbracciati. Fabio ci teneva a vincere anche per vendicare l'ultima sconfitta negli Usa".



"Il suo nervosismo? E' un giocatore che va tenuto tranquillo, a volte non ci si riesce, ma in Davis è uno che rende molto". Sulla partita del numero uno azzurro Barazzutti ha sottolineato le difficoltà iniziali: "Poi è cresciuto e a parte una pausa sul 3-0 del quarto set, quando si è un po' distratto, non ci sono mai stati particolari problemi".

FOGNINI: "PRESTAZIONE POSITIVA" "Era un punto da portare a casa con quello che avevo oggi e ce l'ho fatta, il resto non conta". Così Fabio Fognini commenta la vittoria su Jeremy Chardy. "All'inizio ho faticato a muovere palla con il rovescio, nel primo set non mi sentivo bene e lo dicevo a Corrado (il capitano Barazzutti, ndr), tuttavia l'avevo ripreso e ho perso di misura il tie-break dove mi ha fatto un ace e una risposta sulla riga. Poi sono andato avanti col punteggio abbastanza nettamente, nel quarto mi sono rilassato un attimo ma alla fine sono riuscito a chiudere, quello che serviva. Direi una prestazione positiva ed è stato bello davanti alla mia famiglia e a tanti amici, in una città dove sono cresciuto fino ai 14 anni e dove in passato ho vinto due challenger".

