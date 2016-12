Coppa Davis: doppio amaro, Italia-Argentina 1-2

16 luglio 2016

A Pesaro il cuore non basta alla coppia azzurra composta da Fabio Fognini e Paolo Lorenzi , sconfitta 3-2 (6-1, 7-6, 3-6, 3-6, 6-4) da Pella e Del Potro in una maratona di 3 ore e 50 minuti. Con questo successo l'Argentina si porta in vantaggio per 2-1 sull'Italia nei quarti di finale del World Group di Coppa Davis. Nella mattinata Fognini aveva conquistato il primo punto per gli azzurri battendo in tre set (6-1, 6-1, 7-5) Monaco .

Avvio davvero disastroso per la coppia azzurra con un Lorenzi, debuttante in doppio in Davis, che fatica ad entrare in partita. Del Potro e Pelle passeggiano chiudendo il primo set sul 6-1. Il secondo parziale è sicuramente più equilibrato gli italiani che devono salvare due palle break nel secondo e nel sesto gioco. Il duo argentino non ha problemi a tenere il servizio e vince il tie-break 7-4. Sul 2-0 per gli ospiti la gara sembra indirizzata e invece Fognini, nonostante le fatiche del mattino, sale in cattedra e la coppia tricolore chiude virtualmente i conti volando sul 4-1 con 10 punti consecutivi.



Il quarto set inizia nel migliore dei modi con un break in apertura per gli italiani che si ripetono nel settimo gioco prima del 6-3 che riporta in perfetto equilibrio sul 2-2 il match. Si va così al quinto parziale che si decide a cavallo del sesto e del settimo game: prima i sudamericani annullano tre palle break e poi strappano il servizio lasciando a 0 la coppia azzurra. In battuta gli argentini sono implacabili e portano a casa la vittoria che vale il 2-1 alla fine della seconda giornata. Domani a partire dalle 12.30 gli ultimi due singolari con Fognini subito in campo contro Delbonis e a seguire Seppi-Monaco (salvo diverse scelte dei due capitani): per volare in semifinale servono l'Italia ha bisogno di due vittorie.