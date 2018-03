Clamoroso a Miami: Federer subito fuori con Kokkinakis

24 marzo 2018

Clamoroso a Miami . Roger Federer cade in tre set contro Thanasi Kokkinakis al secondo turno e perde il trono del circus . Dopo il ko con l'australiano numero 175 del ranking (6-3, 3-6, 6-7), alla fine del torneo lo svizzero verrà infatti scavalcato in classifica da Rafa Nadal . Una sconfitta pesante per Re Roger (detentore del titolo), che in campo è apparso stanco e nervoso. Grande prova invece di Kokkinakis, che ha trascinato Federer al tie break nel terzo set, vincendo in rimonta.

Per lo svizzero si tratta della seconda partita di fila persa al tie-break dopo il ko in finale ad Indian Wells contro Del Potro. Il servizio è stata l'arma decisiva del giovane australiano, che ha ceduto la battuta solo nel quarto game del primo set. Per il resto Kokkinakis ha concesso solo altre due palle-break, nel sesto gioco del set decisivo ma le ha annullate. E nel tie-break non ha tremato, firmando la vittoria più prestigiosa di una carriera segnata fin qui soprattutto da tanti infortuni. Questa sconfitta costerà invece a Federer il trono mondiale: da lunedì 2 aprile, infatti, lo spagnolo Rafael Nadal tornerà ad occupare la prima posizione scavalcando l'elvetico.



Intanto ingresso positivo nel torneo per Alexander Zverev, numero 5 Atp e quarto favorito del seeding: il 20enne di Amburgo ha sconfitto per 6-4 1-6 7-6(5), dopo quasi due ore ed un quarto di lotta, il russo Daniil Medvedev, numero 52 del ranking mondiale, sconfitto per la terza volta in altrettante sfide. Al terzo turno anche altri due Next Gen, Denis Shapovalov e Francese Tiafoe. Il 18enne canadese, numero 48 del ranking mondiale, che all'desordio aveva annullato un match-point a Troicki, stavolta non ha voluto correre troppi rischi (anche se ha comunque sprecato per due volte un break di vantaggio nel secondo set) e si è imposto per 6-1 7-5, in un'ora e 12 minuti di partita, sul bosniaco Damir Dzumhur, numero 30 Atp e 24esima testa di serie. Il 20enne di Hyattsville, numero 63 del ranking mondiale, vincitore a Delray Breach lo scorso febbraio del suo primo titolo Atp, ha eliminato per 7-6(4) 4-6 7-6(5), dopo quasi due ore e mezza di battaglia, il britannico Kyle Edmund, numero 26 Atp e 21esima testa di serie.