Ciao Flavia, benvenuta nella tua nuova vita

Una pallina che non oltrepassa la rete e ti dice che la tua carriera finisce lì. Sembra un colpo come tanti e invece da quel momento tutto cambia. La Sharapova vince e Flavia Pennetta, in un istante, capisce che quel colpo sarà l'ultimo in un grande torneo . Niente semifinale tra le migliori atlete del pianeta, solo il saluto a quello che è stato per tanti anni il suo mondo, dopo una bella partita, contro un'avversaria fortissima.