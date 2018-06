Cecchinato: "Sognavo di fare il calciatore, il mio idolo era Kakà"

6 giugno 2018

Una carriera mancata, quella calcistica, e una in rampa di lancio all'età di 25 anni. "Mio cugino Francesco Palpacelli mi ha convinto a provare il tennis. L'avventura a Caldaro con Massimo Sartori e Andreas Seppi mi ha cambiato. Certo ero abituato al mare e al sole di Palermo e mi svegliavo con la nebbia... ma ne è valsa la pena. Tutti quei sacrifici sono stati ripagati".



La passione per il calcio però resta: "Ero bravino, giocavo in attacco e sognavo di diventare un calciatore professionista, poi ho dato retta a mio cugino. Sono un tifoso milanista e il mio idolo era Kakà". Proprio l'ex Pallone d'oro in maglia rossonera su Instagram si è congratulato con Cecchinato in una delle sue stories.