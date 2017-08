Becker nuovo responsabile del tennis maschile in Germania

23 agosto 2017

L’ex campione è stato l’unico tedesco a salire in vetta alla classifica Atp, nel 1991, e insieme a lui la Germania ha ottenuto due dei suoi tre trionfi in Coppa Davis, nel 1988 e nel 1989. La speranza è quindi quella di rilanciare il movimento in Germania.



"Io amo questo sport e questo Paese, sono lieto di essere in grado di giocare ancora un ruolo importante nel tennis tedesco - ha detto Becker commentando il suo nuovo incarico - Il mio obiettivo è quello di aiutare il tennis tedesco con la mia esperienza da coach e da giocatore. Sono stato in contatto di continuo con il vice presidente per un anno e mezzo, in modo da trovare un ruolo che si adattasse a me e alla Federazione. Ovviamente non era stato possibile iniziare prima data la mia collaborazione con Novak Djokovic".



Il tre volte vincitore di Wimbledon non vede l’ora di cominciare: “Inizierò a lavorare agli Us Open dove osserverò da vicino i ragazzi tedeschi. Subito dopo avremo un match di Davis piuttosto difficile con il Portogallo".



Poi spende qualche parola sull’ex numero uno Novak Djokovic, che ha allenato dal 2013 al 2016: “Grazie a Nole ho capito quanto il tennis sia cambiato negli ultimi vent’anni. Oggi è tutto più atletico, più veloce ma vince sempre chi utilizza la migliore strategia. Djokovic è un perfezionista che ha trovato la sua dimensione grazie al lavoro, all’impegno, all’allenamento. A volte i giovani dimenticano questo aspetto!”