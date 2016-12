Basilea terra proibita per Wawrinka: fuori ai quarti con un qualificato

Arrivato dalle qualificazioni, il fratello maggiore di Sascha si ritrova in semifinale al Swiss Indoors Atp 500 della citta’ natale di Roger Federer come per magia. Mentre il beniamino del torneo di casa chiude la sua ultima apparizione con una racchetta spaccata dopo il primo break subito nel terzo set e anche qualche lacrima nell’asciugamano al cambio di campo dopo il secondo break che lo mette decisamente fuori gioco.



“Il suo gioco veloce, che non ti da’ ritmo, mi ha messo in crisi – ha ammesso il numero 3 del mondo in conferenza stampa dopo il match -. La stanchezza ha fatto il resto. Ho bisogno di ricaricare le batterie in vista di Parigi e Londra”.



La “maledizione” del maggiore torneo elvetico insomma continua a pesare sul numero uno di Svizzera. Prima di oggi, Stan the Man non era mai riuscito ad andare oltre il primo turno. Questa volta, pur non convincendo, e’ arrivato fin qui. Ma il sostegno del pubblico di casa, gli applausi incontenibili fino all’ultimo match-point, non sono bastati. Ai sette titoli vinti qui da Federer per ora non se ne aggiunge un ottavo svizzero. L’eroe di oggi si chiama Mischa Zverev. Un tedesco che vive il suo momento di gloria in terra svizzera. A spese del vincitore degli Us Open 2016. Che si consolera’ presto con le Atp Finals a Londra.