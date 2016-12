Australian Open: Wawrinka e Murray agli ottavi, fuori Bolelli-Fognini

23 gennaio 2016

Prosegue senza affanni la corsa di Stan Wawrinka e Andy Murray agli Australian Open: lo svizzero batte in tre set Rosol e vola agli ottavi, così come lo scozzese che supera 3-1 il portoghese Sousa. Avanzano pure Raonic, Ferrer e Monfils, mentre nel tabellone femminile esce a sorpresa Garbine Muguruza, terza nel seeding. Per l'Italia ancora brutte notizie: il doppio Fognini-Bolelli fuori al secondo turno, battuto dal tandem francese Mannarino-Pouille.