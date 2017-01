Australian Open: Serena Williams vola agli ottavi

21 gennaio 2017

Di fronte alla 23enne connazionale Nicole Gibbs, approdata al terzo turno dello Slam australiano per la prima volta in carriera, Serena Williams non ha pietà e fa un altro pieno di autostima proseguendo senza intoppi la sua corsa. La sei volte regina di Melbourne si impone 6-1, 6-3 alla Rod Laver Arena e approda agli ottavi di finale dove la vedrà con Barbora Strycova: la ceca, dopo un primo set vinto in scioltezza, fatica un po' di più nel secondo ma elimina senza troppi problemi la francese Caroline Garcia (6-2, 7-5). Sarà il terzo incrocio tra Serena Williams e la Strycova: nei due precedenti (Australian Open 2012 e Wimbledon 2012) ha sempre vinto l'americana.



Saluta Melbourne, invece, Caroline Wozniacki: la danese ex numero uno al mondo si arrende in due set alla britannica Johanna Konta che stravince (6-1, 6-3) e si conferma una delle giocatrici più in forma, da non sottovalutare in ottica vittoria finale. Al capolinea anche l'avventura di Dominika Cibulkova: la slovacca si arrende in tre set a Ekaterina Makarova nel match più combattuto della notte. La russa vince 6-2, 6-7, 6-3 e ora sfiderà la Konta. Approda agli ottavi la croata Mirjana Lucic-Baroni che, dopo avere eliminato la Radwanska al secondo turno, fa fuori anche la greca Maria Sakkari (3-6, 6-2, 6-3) e centra un traguardo insperato alla vigilia.