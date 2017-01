Australian Open: Serena Williams non si ferma, è in semifinale

25 gennaio 2017

Non conosce ostacoli la marcia di Serena Williams agli Australian Open : la 35enne statunitense, opposta ai quarti alla britannica Johanna Konta, se ne libera con un perentorio 6-2, 6-3 e approda senza problemi in semifinale dove affronterà la coetanea croata Mirjana Lucic-Baroni che, a sorpresa, elimina in tre set la ceca Karolina Pliskova (6-4, 3-6, 6-4). Nel torneo maschile Dimitrov spazza via Goffin in tre set e va in semifinale.

Bastano 75 minuti a Serena Williams per liberarsi della britannica Joanna Konta, una delle sorprese più liete di questa edizione degli Australian Open ma che nulla può di fronte al ciclone statunitense: la sorella minore delle Williams, che intravede il sogno di giocarsi il titolo in famiglia contro Venus, vola così verso la decima finale consecutiva in uno Slam, la 34esima in carriera. Sul suo cammino troverà ora Mirjana Lucic-Baroni in un derby tra 35enni: per la croata, capace di eliminare un'avversaria di livello come la Pliskova in un'ora e 47 minuti di partita, si tratta della seconda semifinale in un torneo dello Slam a distanza di 18 anni dalla prima, centrata nel 1999 a Wimbledon. Tra Serena Williams e la Lucic-Baroni esistono solo due precedenti, entrambi favorevoli all'americana: risalgono addirittura al 1998, al primo turno di Sydney e al secondo di Wimbledon.



Nel torneo maschile cocente delusione per David Goffin, surclassato da Grigor Dimitrov: il bulgaro vince in tre set (6-3, 6-2, 6-4) approfittando anche della giornata da dimenticare del belga (46 errori gratuiti e 6 break subiti in 27 giochi). Ora Dimitrov, alla sua seconda semifinale in uno Slam dopo quella di Wimbledon 2014 persa contro Djokovic, attende di conoscere il nome del suo avversario che uscirà dalla sfida tra Rafa Nadal e Milos Raonic.