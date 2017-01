Australian Open: Serena Williams fa festa, ai quarti trova la Konta

23 gennaio 2017

Serena Williams vuole tornare la tennista numero 1 del Mondo e, per farlo, deve vincere gli Australian Open. L'americana è sulla buona strada e conquista i quarti di finale del primo Slam stagionale sul cemento di Melbourne battendo 2-0 (7-5, 6-4) la ceca Barbora Strycova , (16esima nel ranking Wta). La prossima avversaria di Serena sarà Johanna Konta che si è imposta 2-0 (6-1, 6-4) senza particolari problemi sulla russa Ekaterina Makarova.

Inizio sotto tono per la Williams che regala alla Strycova i primi due turni di servizio. Dall'altra parte, però, anche la ceca fatica a tenere la battuta e capitola nel corso del dodicesimo gioco dopo aver salvato 4 palle set nel decimo. Serena, avanti 5-3 nel corso del secondo parziale, subisce il controbreak del 5-4 ma è solida e strappa a sua volta il servizio chiudendo sul 6-4 in un'ora e tre quarti. L'americana va a caccia del settimo trionfo agli Australian Open. Sulla sua strada, però, troverà un'ottima Johanna Konta, ultimo baluardo dei tifosi britannici dopo l'uscita shock di Murray e quella più pronosticabile di Evans. La numero 9 del ranking approda per il secondo anno di fila nei quarti a Melbourne annullando la Makarova. Mirjana Lucic-Baroni (classe 1982) vince 6-4, 6-2 lo scontro generazionale con Jennifer Brady: la croata, infatti, ha fatto il suo esordio nel circuito nel lontano 1997, due anni dopo la nascita della statunitense. A 34 anni Mirjana torna così nei quarti di finale di uno Slam 18 anni dopo la prima e unica volta a Wimbledon nel 1999.