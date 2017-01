Australian Open: Seppi vola agli ottavi, Murray stende Querrey

20 gennaio 2017

Dopo l'impresa con Kyrgios, Seppi supera anche Darcis e approda per la quinta volta in carriera agli ottavi di finale di uno Slam, la terza all'Australian Open. L'altoatesino perde il primo set ma non demorde e nel secondo alza il ritmo trovando il break sul 5-4. Il terzo e il quarto parziale vengono decisi dai tie break, dominati entrambi dall'azzurro (7-1, 7-2). Seppi affronterà agli ottavi Wawrinka, in vantaggio 8-4 nei precedenti. Nessun problema per Andy Murray che travolge Querrey e nel prossimo turno affronterà il tedesco Alexander Zverev, vincente 3-1 (6-1, 4-6, 6-3, 6-0) sul tunisino Jaziri.



In campo femminile la numero uno del mondo Angelique Kerber regola con un sonoro 6-0, 6-4 Kristyna Pliskova e incontrerà la statunitense Coco Vandeweghe (35 Wta) che si è imposta 2-1 (6-4, 3-6, 7-5) sulla canadese Eugenie Bouchard (47 Wta). Per l'americana, nipote di Kiki Vandeweghe, si tratta del primo approdo agli ottavi di finale agli Australian Open.