Australian Open, Seppi vola agli ottavi: battuto Karlovic

19 gennaio 2018

È la quarta volta che Andreas Seppi arriva agli ottavi agli Australian Open dopo quelli del 2013, 2015 e 2016. E ora c'è da sperare in qualcosa di più considerato che il prossimo avversario, il 23enne britannico Kyle Edmund (numero 43 Atp), con cui si misurerà domenica, non appare sulla carta un ostacolo insormontabile.



Il 33enne altoatesino, numero 76 del ranking mondiale, ha cominciato bene la stagione. È fresco vincitore nel challenger di Canberra, e a Melbourne ha cominciato nel modo migliore, battendo prima il francese Moutet e poi il giapponese Nishioka. Oggi si è ripetuto contro il 38enne croato Ivo Karlovic, un gigante di 2metri 11 cm, numero 89 del mondo, e soprattutto temibile per la sua battuta imprendibile.



Domani scenderà in campo Fabio Fognini contro il 36enne francese Julien Benneteau, numero 59 del ranking. Fra i due un solo precedente, nel 2010 a Wimbledon, a favore del francese.