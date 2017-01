Australian Open, Seppi: "Una rimonta così quando mi ricapita"

18 gennaio 2017

Cercava l'impresa Andreas Seppi, e la vendetta è arrivata 2 anni dopo ancora a Melbourne. Contro Kyrgios il sudtirolese aveva un conto in sospeso, rimontato e sconfitto dopo avere avuto un match point nel 2015. "Me lo ha ricordato anche Massimo Sartori, il mio coach - racconta Seppi - ma non ce n`era bisogno. Dopo i primi due set persi ho pensato che ho quasi 33 anni. Non mi ricapiterà più tante volte di giocare in uno stadio così grande, davanti a tanta gente".