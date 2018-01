Australian Open: Seppi eliminato agli ottavi da Edmund

21 gennaio 2018

Si chiude agli ottavi l'avventura di Andreas Seppi agli Australian Open in corso a Melbourne . Il 33enne altoatesino, numero 76 Atp, dopo aver battuto il francese Moutet, il giapponese Nishiokae e il gigante croato Karlovic, si è arreso a Kyle Edmund in quattro set. Il 23enne britannico nato a Johannesburg e numero 49 Atp, dopo aver ceduto il primo set all'azzurro, si è imposto con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-2, 6-3 in due ore e 57'.

I quarti in tornei dello Slam restano dunque un tabù per Seppi: In 13 partecipazioni agli Australian Open l'altoatesino disputava gli ottavi di finale per quarta volta (in passato lo aveva già fatto nel 2013, 2015 e 2017) e per la quarta volta si è dovuto arrendere all'avversario. Lunedì tocca a Fabio Fognini, che si gioca l'accesso ai quarti contro il ceco Tomas Berdych.