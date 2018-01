Australian Open: Nadal vola ai quarti e resta numero 1

21 gennaio 2018

DIMITROV FA FUORI KYRGIOS

L'ultimo incontro di giornata del tabellone maschile vedeva di fronte l'idolo locale Nick Kyrgios e il bulgaro Grigor Dimitrov. Una partita spettacolare e tiratissima, che ha visto trionfare l'ex fidanzato della Sharapova in quattro set (7-6, 7-6, 4-6, 7-6). All'australiano non sono bastati i 36 ace messi a segno di fronte a un rivale davvero implacabile nei momenti chiave dei tie-break. Ora per Dimitrov c'è il britannico Kyle Edmund, che ha fatto fuori il nostro Andreas Seppi.



In campo femminile nessun problema per Caroline Wozniacki. La numero 2 del torneo ha travolto 6-3, 6-0 la slovacca Magdalena Rybarikova. Ora per la danese ai quarti c'è l'ostacolo Carla Suarez Navarro, che ha avuto bisogno di 2h e 17' per vincere la resistenza dell'estone Anett Kontaveit: 4-6, 6-4, 8-6 il punteggio a favore della spagnola. Continua la favola di Elise Mertens, per la prima volta ai quarti di uno Slam: la 22enne belga ha battuto 7-6, 7-5 la croata Petra Martic.