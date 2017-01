Australian Open: Nadal stende Dimitrov al quinto set, è finale con Federer

27 gennaio 2017

E' un Australian Open da 'Ritorno al futuro'. Se in campo femminile a giocarsi il titolo saranno le sorelle Williams, in quello maschile andrà in scena l’epica sfida tra Nadal e Federer, impronosticabile a inizio torneo. Il 30enne spagnolo, testa di serie numero 9, parte fortissimo regolando Dimitrov nel primo set. Il secondo si decide nel finale con il bulgaro che riesce a strappare il servizio sul decisivo 7-5. Il terzo parziale, dopo un botta e risposta con break e controbreak tra il quinto e il sesto gioco, si decide al tie-break con Nadal bravo ad imporsi 7-5. Nel quarto set i due tennisti riescono a tenere sempre la battuta e questa volta al tie-break la spunta Dimitrov con un chirurgico 7-4. Il match va così al quinto: in apertura il bulgaro annulla tre palle break ma è solo il preludio alla resa. Nel corso del nono gioco Rafa strappa il servizio, si porta sul 5-4 prima di chiudere i conti nel game successivo tra gli applausi di tutta la Rod Laver Arena. Per Rafa si tratta della quarta finale sul cemento di Melbourne: l'unico successo del maiorchino in Australia risale al 2009 proprio su Roger Federer, avversario di domenica. Lo spagnolo accede alla 21esima finale Slam della sua carriera eguagliando Djokovic: 4 in Australia, 9 a Parigi, 5 a Wimbledon e 3 agli Us Open. Sarà inoltre il nono confronto diretto nell'ultimo atto di uno Slam tra lo spagnolo e lo svizzero con un parziale di 6-2 per il primo. In generale Nadal conduce 23-11 negli scontri diretti su Federer.