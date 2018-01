Australian Open: Nadal facile, agli ottavi ci sarà Schwartzman

19 gennaio 2018

Grande gioia anche per l’australiano Nick Kyrgios che ha superato in cinque set il francese Jo-Wilfried Tsonga (7-6, 4-6, 7-6, 7-6), adesso per l’idolo di casa ci sarò la sfida contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Il numero 3 del mondo ha avuto la meglio sul giovane russo Andrey Rublev in quattro set (6-4, 4-6, 6-4, 6-4). Ad aprire il programma del venerdì è stata la vittoria del britannico Kyle Edmund, approdato agli ottavi di finale dopo aver battuto il georgiano Nikoloz Basilashvili. Una battaglia durata più di 3 ore e mezza e conclusasi soltanto al quinto set (7-6, 3-6, 4-6, 6-0, 7-5).



Sarà il britannico a sfidare l’italiano Andreas Seppi negli ottavi di finale. Ha superato il terzo turno anche lo spagnolo Pablo Carreno Busta, la testa di serie numero 10 del tabellone di Melbourne ha avuto la meglio sul lussemburghese Gilles Muller in quattro set (7-6, 4-6, 7-5, 7-5). Carreno Busta agli ottavi se la vedrà contro Marin Cilic, che ha superato in tre set (7-6, 6-3, 7-6) Ryan Harrison.



Per quanto riguarda il tabellone femminile, avanza in due set l’ucraina Elina Svitolina che ha staccato il pass per gli ottavi di finale battendo (6-2, 6-2) la connazionale Marta Kostyuk. Al prossimo turno, per la Svitolina, ci sarà la ceca Denisa Allertova che ha avuto la meglio sulla polacca Magda Linette (6-1, 6-4). A sorpresa l’eliminazione di Jelena Ostapenko, numero 7 del mondo eliminata in tre set dall’estone Anett Kontaveit (6-3, 1-6, 6-3), mentre avanza agli ottavi di finale Caroline Wozniacki, numero due del mondo che si è sbarazzata in due set di Kiki Bertens (6-4, 6-3). Passano il turno Petra Martic, che è riuscita a spuntarla al terzo set contro Luksika Kumkhum (6-3, 3-6, 7-5). Agli ottavi sarà sfida contro la belga Elise Mertens che ha superato Alize Cornet (7-5, 6-4). Successi per la Rybarikova contro la Bondarenko (7-5, 3-6, 6-1) e per Carla Suarez Navarro che elimina in rimonta Kaia Kanepi (3-6, 6-1, 6-3).