Australian Open, la finale donne sarà Halep-Wozniacki

25 gennaio 2018

Simona Halep contro Carolina Wozniacki: sarà questa la finale femminile dell'edizione 2018 degli Australian Open. Semifinali roventi a Melbourne: prima Caroline Wozniacki ha piegato la rivelazione del torneo, la belga Elise Mertens 6-3 7-6 (2), raggiungendo la sua prima finale agli Australian Open. Poi in un match fantastico e combattutissimo la numero uno del mondo Simona Halep ha piegato in tre set la tedesca Kerber: 6-3 4-6 9-7 in due ore e 20.