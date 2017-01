Australian Open, impresa di Seppi: piega Kyrgios 10-8 al quinto set

18 gennaio 2017

Una autentica rivincita, condita da una profezia clamorosa. Due anni fa, sempre a Melbourne, Andreas Seppi (che aveva eliminato Federer al terzo turno) aveva sfidato proprio Kyrgios agli ottavi. Avanti due set a zero e con un match point, l'azzurro era poi crollato, perdendo al quinto set. Due giorni fa, intervistato da Ubitennis, l'altoatesino aveva scherzato: "Sarebbe bello se questa volta andassi sotto due set a zero, annullassi un matchpoint e vincessi al quinto". Profezia avverata e missione compiuta.



Seppi vanta agli Australian Open due ottavi di finale raggiunti nel 2013 e nel 2015. Venerdì al terzo turno lo attende e il belga Steve Darcis, 32 anni e numero 71 Atp, che ha sconfitto in quattro set (6-3 6-3 2-6 6-4) l'argentino Diego Schwartzman. Tra i due c'è un solo precedente, vinto da Seppi, che risale al Challenger di Mons nel 2011.



Torna a casa tra i rimpianti, invece, Paolo Lorenzi che, dopo un match durato 3 ore e 47 minuti, alza bandiera bianca contro Viktor Troicki che si impone 6-3, 1-6, 7-6, 3-6, 6-3: al 35enne senese resta soprattutto il rammarico per non avere sfruttato cinque palle break (di cui tre consecutive) nel terzo set sul punteggio di 5-5. "Ci credevo, ho cercato di fare il meglio che potevo - il commento di Lorenzi a fine partita -. Esco con la consapevolezza di essere competitivo ad alti livelli".



Vittoria in scioltezza ma con un piccolo brivido per Andy Murray: lo scozzese, numero uno al mondo, batte 6-3, 6-0, 6-2 il 19enne russo Andrey Rublev ma deve fare i conti con un problema alla caviglia destra, rimediato sull'1-1 del terzo set dopo una scivolata. Murray ricorre alle cure mediche ma termina regolarmente il match muovendosi comunque con una certa prudenza: al terzo turno se la vedrà con lo statunitense Sam Querrey. Australian Open già finito invece per Marin Cilic: il croato, semifinalista nel 2010, è stato eliminato in quattro set dal britannico Daniel Evans che si è imposto col punteggio di 3-6, 7-5, 6-3, 6-3.