Australian Open: guai muscolari, Errani fuori tra le lacrime

19 gennaio 2017

Finisce al secondo turno l'avventura di Sara Errani agli Australian Open . Contro la russa Ekaterina Makarova , dopo avere perso il primo set e sul punteggio di 3-3 nel secondo, l'azzurra è stata costretta al ritiro per un problema muscolare alla gamba destra che l'aveva condizionata anche nel match precedente contro la giapponese Ozaki. "Peccato perché nel secondo set ero in lotta", il commento della Errani che ha lasciato il campo tra le lacrime.

La sfortuna non smette di perseguitare Sara Errani. L'azzurra, visibilmente provata dopo il ritiro obbligato contro la Makarova, rischia ora di saltare anche la sfida di Fed Cup dell'11 e 12 febbraio prossimi a Forlì contro la Slovacchia: già nelle prossime ore, comunque, si sottoporrà ai primi esami per conoscere l'esatta entità dell'infortunio. "Cammino a fatica, proprio non potevo continuare - rivela l'azzurra dopo il match con la Makarova -. Magari sarà perché ho cambiato tipo di preparazione e lavoro in modo diverso, ma devo capire perché succede tutto ciò. Soprattutto capita troppo spesso ultimamente". La 29enne bolognese era stata costretta al ritiro per problemi fisici anche nel torneo di Hobart proprio alla vigilia dello Slam australiano.