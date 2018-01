Australian Open: Federer sul velluto, avanti anche Djokovic

16 gennaio 2018

La Rod Laver Arena dà il benvenuto al 36enne e sempre vincente Re Roger, che in tre set supera il primo ostacolo, lo sloveno Bedene numero 51 Atp, in un'ora e 40 minuti di gioco. Lo svizzero va liscio al primo set, conduce con qualche errore nel secondo e poi chiude subito la pratica nel terzo con una serie di rovesci vincenti: 6-3 6-4 6-3 in un'ora e 39 minuti.



A fine match le sue parole: "Il mio sogno era quello di stare su un campo da tennis il più a lungo possibile e credo che questo mi abbia aiutato ad essere ancora qui a questa età. Il successo dell'anno scorso? Mi è capitato di ripensarci quando sono arrivato a Melbourne, io punto a fare del mio meglio anche stavolta ma certo non sarà facile”. Adesso, per lui, c'è un'altra sfida abbordabile con il tedesco Struff che nella notte italiana ha battuto il coreano Kwon Soon.



L'altro svizzero, Stan Wawrinka, non è da meno anche se concede un set a Berankis (numero 136 Atp). Avanza anche Dominic Thiem che mette in ginocchio Pella 6-4 6-4 6-4. Gioca sul velluto e si vede Novak Djokovic, al rientro dopo 188 giorni il ritiro a Wimbledon, ultimo incontro ufficiale dell'ex numero 1 del mondo. Piccole crepe in terza frazione, ma il 6-1 6-2 6-4 sull'americano Donald Young parla chiaro. E ora c'è Monfils. Saluta l'Australia Milos Raonic. Il canadese è stato sconfitto a sorpresa in quattro set dallo slovacco Lacko: 6-7 (5) 7-5 6-4 7-6 (4).