Australian Open: Federer ai quarti, Djokovic a casa

22 gennaio 2018

Non ha alcun problema Federer a sbarazzarsi del numero 107 al mondo e proseguire la sua marcia per difendere il titolo conquistato l'anno scorso. King Roger è implacabile al servizio (nessuna palla break, 83% di punti con la prima e 76% con la seconda) e per l'ungherese c'è davvero poco da fare. In sole due ore la testa di serie numero 2 vola ai quarti per la 52a volta in un torneo dello Slam dove lo attende il giustiziere di Fabio Fognini, quel Tomas Berdych battuto 19 volte in 25 precedenti.



La grande sorpresa arriva dall'eliminazione di Novak Djokovic per mano di Hyeon Chung, che diventa il primo sudcoreano a qualificarsi per un quarto di finale di uno Slam. Partita pazzesca quella del vincitore delle Next Gen di Milano, atteso dalla prova del 9 dopo aver fatto fuori Alex Zverev. Superata in pieno, grazie a un match davvero solido e alla bravura di aver giocato meglio dell'ex numero 1 al mondo i punti importanti. I 47 vincenti contro i 36 del serbo la dicono lunga sul capolavoro del numero 58 al mondo.



Nei quarti Chung se la vedrà contro l'altra grande sorpresa del torneo, Tennys Sandgren, al debutto a Melbourne. L'americano ha fatto fuori la quinta testa di serie, Dominik Thiem, al termine di una battaglia di 3h54' di gioco: 6-2 4-6 7-6(4) 6-7(7) 6-3 il punteggio in suo favore. Sandren è stato più bravo dell'austriaco a sfruttare le palle break (4 su 810 contro 2 su 12 del rivale).