Australian Open: Errani fuori. Subito in campo Schiavone, Lorenzi, Seppi e Caruso

14 gennaio 2018

Sarita, numero 133 del ranking mondiale, ha ceduto per 6-4 6-1 alla thailandese Luksika Kumkun, n.125 della classifica Wta. La Schiavone giocherà a Melbourne per la 17esima volta: il suo miglior risultato è rappresentato dai quarti di finale raggiunti nel 2011 quando fu fermata in tre set dalla danese Caroline Wozniacki. Per la Schiavone debutto di fuoco lunedì contro la lettone Jelena Ostapenko, 20anni, numero 7 Wta e settima testa di serie, in una sfida tra regine del Roland Garros (Schiavone nel 2010, Ostapenko lo scorso anno). Sesta partecipazione, invece, per la Giorgi, che a Melbourne ha raggiunto il terzo turno nel 2015: nel primo turno è stata sorteggiata contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni, la 19enne russa Anna Kalinskaya.



In campo maschile Lorenzi, numero 45 del ranking mondiale, alla settima presenza a Melbourne, affronta il bosniaco Damir Dzumhur, numero 30 Atp e 28 del seeding. Per Andreas Seppi, numero 87 Atp - alla tredicesima partecipazione dove ha raggiunto tre volte gli ottavi (2013, 2015 e lo scorso anno, fermato da Wawrinka dopo aver rimontato due set e annullato un match point a Kyrgios al 2° turno) - il primo ostacolo è rappresentato dal francese Corentin Moutet, numero 155 del ranking mondiale, in gara con una wild card. Salvatore Caruso, numero 209 del ranking mondiale, dopo aver superato le qualificazioni debutterà per la prima volta in un main draw di uno Slam affrontando il tunisino Malek Jaziri, numero 97 Atp. Martedì Thomas Fabbiano, numero 73 Atp, dovrà vedersela con il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking e del tabellone. E' l'argentino Horacio Zeballos, numero 66 Atp, l'avversario al primo turno per Fabio Fognini, numero 27 del ranking mondiale e 25esima testa di serie. Lorenzo Sonego debutta nel main draw contro l'olandese Robin Haase, numero 43 Atp. Matteo Berrettini trova il francese Adrian Mannarino, numero 28 Atp e 26esimo favorito del seeding.