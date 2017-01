Australian Open: Errani avanti, Fabbiano eliminato

17 gennaio 2017

Debutto vincente per Sara Errani agli Australian Open, primo Slam della stagione sui campi in cemento di Melbourne. La romagnola vola al secondo turno grazie al successo per 7-5, 6-1 sulla giapponese Ozaki; si ferma la corsa di Karin Knapp , costretta al ritiro per infortunio contro la Hsieh, e di Thomas Fabbiano, superato in tre set da Donald Young. Tra i big vittorie per Nadal , Raonic, Wozniacki e Serena Williams.

Esordio positivo per Sara Errani che vola al secondo turno degli Australian Open grazie al successo in due set 7-5, 6-1 in quasi due ore sulla giapponese Ozaki, al debutto assoluto in uno Slam. La romagnola, reduce dall'infortunio alla coscia sinistra che le aveva fatto saltare il torneo di Hobart, al secondo turno se la vedrà con la russa Makarova che nel 2010 arrivò in semifinale. Si ferma subito la corsa di Karin Knapp, costretta il ritiro per un problema al ginocchio destro: era sotto 6-2, 2-0 contro la cinese di Taipei Hsieh. Fuori al primo turno anche Thomas Fabbiano: il 27enne pugliese, arrivato dalle qualificazioni, ha perso in tre set 6-4, 7-6, 6-4 contro l'americano Donald Young, numero 85 del ranking.



Per quanto riguarda i big, debutto vincente per Rafa Nadal che batte in tre set 6-3, 6-4, 6-4 il tedesco Florian Mayer e ora se la vedrà con il lottatore cipriota Marcos Baghdatis che nel 2006 arrivò fino alla finale contro Federer. Vincono anche il canadese Milos Raonic, 6-3, 6-4, 6-2 al tedesco coi rasta Dustin Brown, e il baby teutonico Alexander Zverev, costretto al quinto set da Robin Haase.



Nel tabellone femminile successi per Pliskova, Konta, Cibulkova, Wozniacki e soprattutto Serena Williams che stende in due set 6-4, 6-3 l'ostica elvetica Belinda Bencic. Al secondo turno Serena sfiderà la mancina ceca Safarova, sua avversaria nella finale del Roland Garros 2015.