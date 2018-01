Australian Open, Cilic il primo finalista. Donne: la finale sarà Halep-Wozniacki

25 gennaio 2018

Marin Cilic torna in semifinale a Melbourne Park otto anni dopo la prima volta dopo aver fermato nei quarti la corsa di Rafa Nadal, numero 1 del ranking e finalista 2017. Cilic ha rispettato il ruolo di favorito nel confronto con il britannico Kyle Edmund, numero 49 del ranking mondiale, mai così avanti in un Major: 6-2 7-6(4) 6-2 il punteggio con cui, in due ore e 18 minuti, il 29enne di Medjugorie è approdato all'ultimo atto di uno Slam per la terza volta in carriera. Il croato sfiderà il vincente della seconda semifinale tra lo svizzero Roger Federer, numero 2 del mondo e campione in carica, e il coreano Hyeon Chung, numero 58 Atp. Intanto, però, grazie a questo risultato è già certo di salire sulla terza poltrona mondiale - suo best ranking - alle spalle di Nadal e Federer.

Marin Cilic has now reached the final at the #AusOpen , US Open and Wimbledon, the fifth active male player to achieve this after Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic and Andy Murray.

FINALE DONNE: SARÀ HALEP CONTRO WOZNIACKI. KERBER IN LACRIME

Le lacrime di Angelique Kerber in conferenza stampa, la gioia di Simona Halep. Semifinale drammatica agli Australian Open, una di quelle da ricordare. La numero uno del mondo è riuscita ad avere la meglio della tedesca dopo un'autentica battaglia durata due ore e 20 minuti: 6-3 4-6 9-7, con la Kerber che difficilmente dimenticherà i due match point avuti.



È stato un match duro e spettacolare, basti pensare ai 50 vincenti della Halep, che hanno sorpreso la stessa romena: "In effetti non ci posso credere". Certo, la Halep ha fatto registrare anche 50 errori non forzati. Il terzo set è stato drammatico ed è durato 68 minuti: Halep ha servito per il match sul 5-3, ma la Kerber, ex numero 1 e vincitrice a Melbourne nel 2016, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, finendo anche a terra in ginocchio per la stanchezza. Da lì è inizata una roulette: prima due match point per la Halep, poi due per la Kerber sul 6-5. Al servizio sul 7-8 Kerber ha annullato altri tre match point, per poi capitolare.



Non ha trattenuto l'emozione per la sconfitta in conferenza stampa la tedesca: "So di essere tornata e di poter competere". Con la semifinale raggiunta la Kerber tornerà nella top-10.