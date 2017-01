Australian Open, Federer: "Sarebbe irreale sfidare Nadal"

26 gennaio 2017

Una partita con Wawrinka che sembrava in discesa e poi si è complicata. Federer la analizza così: "Dopo i primi due set lui è riuscito a rientrare, ma nel quinto ho ritrovato il mio ritmo. E' stato molto complicato. Sono riuscito a giocare aggressivo, a rispondere bene ed è andata bene. Sono felicissimo". Decisivo il "pit-stop" negli spogliatoi prima del quinto set? "Ho un problema alla gamba che mi portavo dal secondo set, non ho mai chiesto un medical time out nella mia carriera ma questa volta me lo sono permesso".



Ora la 28esima finale in un torneo dello Slam: Roger ne ha vinte 17, l'ultima nel 2012 a Wimbledon contro Murray. L'ultima giocata risale al 2015, alla sconfitta negli US Open 2015 contro Djokovic. Contro Nadal, impegnato in semifinale contro Dimitrov, Federer ha giocato 8 finali dello Slam, perdendone 6 (l'ultima a Parigi nel 2011), tra cui una proprio a Melbourne nel 2009.