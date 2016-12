Atp Pechino: trionfa Djokovic, Nadal regolato in finale

11 ottobre 2015

Per la sesta volta in carriera Novak Djokovic trionfa nell'Atp di Pechino, torneo che si è svolto sui campi in cemento del Beijing Olympic Park. Cade in finale Rafa Nadal, sconfitto con un doppio 6-2 in appena un'ora e mezza dal numero uno al mondo. Il serbo è stato in controllo del match fin dai primi punti mentre lo spagnolo non è riuscito a replicare il gioco visto durante il torneo. Nadal resta in vantaggio negli scontri diretti: 23-21.