Atp Parigi Bercy: Federer troppo forte, Seppi travolto

4 novembre 2015

Seppi e Federer si affrontano per la 14esima volta in carriera con un bilancio decisamente favorevole allo svizzero che, fatta eccezione per la straordinaria impresa dell'azzurro agli ultimi Australian Open, ha sempre vinto. Tradizione pienamente rispettata anche a Parigi Bercy dove Re Roger, con una prestazione praticamente perfetta al servizio, da fondo campo e sotto rete, si è imposto con un doppio 6-1 in appena 47 minuti di gioco. Per Seppi si tratta della sconfitta più pesante in carriera contro lo svizzero numero 2 del ranking mondiale. Eloquente il bilancio dei punti conquistati: 55-28 per Re Roger. L'azzurro ha avuto la possibilità di strappare il servizio solo nel primo gioco del secondo set quando ha sprecato quattro palle break di cui tre consecutive.