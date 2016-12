Atp Montecarlo: Seppi sprecone, è già fuori

E’ già finito il torneo di Montecarlo per Andreas Seppi. Sulla terra rossa del Country Club l’altoatesino è stato battuto al primo turno in tre set dallo spagnolo Tommy Robredo, numero 20 nel ranking, che si è imposto col punteggio di 6-3, 1-6, 6-4. Seppi, numero 38 al mondo, lascia Montecarlo con tanti rimpianti: nel set decisivo era riuscito a portarsi sul 4-2 salvo poi subire quattro game di fila perdendo gli ultimi otto punti consecutivi. Per Robredo, 32enne originario di San Cugat Del Valles, si tratta del quarto match consecutivo vinto in carriera contro Seppi: ora conduce 7-3 nei precedenti. L’unico italiano rimasto in corsa a Montecarlo è Fabio Fognini che, nel primo turno, ha sconfitto il polacco Janowicz con un secco 6-3, 6-1. Al secondo turno l’azzurro affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 11 al mondo.