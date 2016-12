Atp Montecarlo, Nadal torna in finale

16 aprile 2016

Nadal è tornato l'uomo da battere a Montecarlo . Sulla terra rossa del Principato, lo spagnolo ha battuto Andy Murray in tre set, sfoggiando una grande prova di forza e conquistando la decima finale del torneo, la 100.ma in carriera. Il britannico si aggiudica il primo parziale 6-2, ma poi deve subire la rabbiosa rimonta di Rafa , che domina il match e chiude la gara senza più rischiare (6-4, 6-2). In finale Nadal se la vedrà con Gael Monfils , che ha travolto Tsonga con un nettissimo 6-1 6-3.

L'aria di Montecarlo torna a far bene a Nadal. Dopo la splendida prova con Wawrinka, Rafa mette al tappeto anche Murray, mostrando il meglio del repertorio. Una bella prova per lo spagnolo, che parte col freno a mano tirato nel primo set e subisce le accelerazioni di Andy, ma poi si scioglie e gioca il suo miglior tennis, alzando il ritmo e mettendo lo scozzese alle corde. Il secondo parziale, combattuto, finisce 6-4 per il mancino. Il terzo invece è quasi una passeggiata per Rafa, che sfrutta la maggiore freschezza atletica e chiude la gara con un doppio break (6-2) e tutti gli applausi del Country Club.