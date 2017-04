Atp Montecarlo: Nadal spietato, è in finale contro Ramos

22 aprile 2017

Rafa Nadal conferma il suo straordinario feeling con la terra rossa del Country Club di Montecarlo: battendo in due set il belga David Goffin (6-3, 6-1) il maiorchino si qualifica alla finalissima del torneo del Principato che in carriera si è già aggiudicato nove volte. Nell'atto conclusivo affronterà il connazionale Albert Ramos-Vinolas che, nell'altra semifinale, ha piegato in tre set il francese Lucas Pouille (6-3, 5-7, 6-1).