Atp Montecarlo, fuori anche Djokovic: ko contro Goffin

21 aprile 2017

Altra eliminazione eccellente all'Atp di Montecarlo: se giovedì era finita la corsa del numero 1 Andy Murray, ora è Novak Djokovic a cadere sulla terra del principato. Il serbo è stato sconfitto in tre set dal belga David Goffin (6-2, 3-6, 7-5). In semifinale Goffin sfiderà Rafa Nadal. Lo spagnolo ha avuto la meglio sull'argentino Schwartzman (6-4 6-4), che ha lottato con tenacia prima di ceder. Nell'altra semifinale si affronteranno Ramos e Pouille.