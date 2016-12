Atp Montecarlo: Fognini steso da Dimitrov

Si ferma già al secondo turno la marcia di Fabio Fognini al "Monte-Carlo Rolex Masters", torneo Atp Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. L'azzurro, che praticamente giocava in casa essendo ligure di Arma di Taggia, ha perso velocemente in due set 6-3, 6-4 in un'ora e 12 minuti di gioco contro il 23enne bulgaro Grigor Dimitrov, nono favorito del tabellone.

Il 23nne di Haskovo, reduce dalla semifinale di Houston e dal successo al primo turno su Verdasco, si è portato subito sul 3-0 e poi ha difeso il servizio per il 6-3 del primo set. Anche nel secondo è bastato un solo break, subito al primo game, e poi ha tenuto la battuta per il 6-4.

Al terzo turno Dimitrov se la vedrà con lo svizzero Wawrinka che si è sbarazzato dell'argentino Monaco in due set 6-1, 6-4. Tutto facile anche per Rafa Nadal che ha fatto fuori in due set 6-2, 6-1 il francese Pouille.