Atp Montecarlo: Fognini-Bolelli volano in semifinale

Fabio Fognini e Simone Bolelli continuano la loro marcia al Montecarlo Rolex 2015, terzo Masters 1000 della stagione Atp in corso sui campi in terra del Country Club del Principato. La coppia azzurra supera in due set i padroni di casa Mahut e Roger-Vasselin e approda così alla semifinale: 7-6(4), 6-2 il punteggio finale in favore degli italiani che domani sfideranno il tandem formato dal croato Dodig e dal brasiliano Melo, testa di serie numero due.