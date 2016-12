Atp Montecarlo: Fognini-Bolelli ko, altra finale amara

La brutta notizia è la seconda sconfitta consecutiva in una finale di un Masters 1000, quella buona è che la differenza dalla coppia numero uno al mondo non è poi così tanta. Fabio Fognini e Simone Bolelli si arrendono 7-6, 6-1 nell'ultimo atto del doppio del Montecarlo Rolex contro i gemelli americani Bob e Mike Bryan : per gli azzurri dunque un'altra finale amara dopo quella a Indian Wells, per la leggendaria coppia statunitense è il 106.o titolo.

Primo set equilibratissimo, il secondo un po' meno ma il punteggio è sicuramente più severo di quanto visto sulla terra rossa del Country Club del Principato. Fabio e Simone partono forte, non concedono palle break e ne falliscono due, al terzo e al settimo game: il set scivola così al tie-break dove i gemelli Bryan scappano sul 6-2 e poi chiudono alla seconda chance disponibile.

Nel secondo set gli azzurri calano, ma le occasioni per chiudere i giochi ce le hanno comunque: non le sfruttano, così gli americani volano sul 4-0 e poi chiudono dopo un'ora e otto minuti di gioco. Per Bob e Mike è il quinto trionfo a Montecarlo, quarto negli ultimi cinque anni, mentre a Fognini e Bolelli resta la consapevolezza di non essere poi così lontani.